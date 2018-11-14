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В «Парке Киевская Русь» представят уникальную шоу-выставку

В «Парке Киевская Русь» представят уникальную шоу-выставку

17 и 18 ноября Древний Киев в «Парке Киевская Русь» приглашает совершить увлекательное путешествие в глубь веков и окунуться в эпоху Киевской Руси. Как выяснили журналисты «Фразы», программа будет посвящена прекрасному миру лошадей.

Породистые лошади из Княжеской конюшни предстанут пред взором посетителей. Уникальность шоу-выставки заключается в том, что только в Древнем Киеве можно увидеть лошадей древних пород, выведенных тысячи лет назад. Некоторых из пород в Украине больше нигде не встретить. Гости Княжества узнают о происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности обладали представителями той или иной породы. Лошадок можно будет погладить, сфотографироваться с ними, покататься верхом или в экипаже.

Эти прекрасные создания каждый день проводят с детками и взрослыми и каждые выходные принимают участие в шоу-программах и соревнованиях по историческим конным боевым искусствам. А конные каскадеры, которые будут принимать участие в программе, являются одними из выдающихся в Украине. Неудивительно, что конный театр Древнего Киева регулярно приглашают участвовать в разнообразных фестивалях, городских мероприятиях, киносъемках как в нашей стране, так и за ее пределами.

Сейчас, c приближением зимы, лошади возвращаются из своих гастрольных путешествий в Древний Киев. Поэтому можно будет увидеть эту «живую коллекцию» в полном составе.

Посетители Княжества смогут не только наблюдать за представлением на большом ристалище, но и самим принять участие в веселых конкурсах, играх, древнеславянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Кроме этого гости Древнего Киева смогут ощутить себя полноправными жителями средневекового города. Посетители смогут отведать вкусных средневековых блюд и напитков от княжеских поваров, прогуляться по древним улочкам, осмотреть шедевры средневековой архитектуры, посетить усадьбы киевлян Х-ХІІ веков, подняться на оборонное сооружение «заборола», зайти в воссозданную уникальную действующую Васильевскую церковь Х-го века и поставить свечу за здоровье близких.

Также для посетителей открыты музеи исторического костюма, средневековой музыки и деревянного зодчества и экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток.

Гости Княжества «Киевская Русь» смогут приобщиться к интересным развлечениям и ремеслам: покататься верхом на лошадях или в карете, пострелять из лука и пометать ножи в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», примерить костюмы эпохи Киевской Руси и устроить яркую фотосессию. Любители экстремальных развлечений смогут пролететь над лесом и озером по канатному спуску «Полетайло» и по скоростной горке «Змей Горыныч». А деток от 2 до 12 лет ждет яркий и безопасный веревочный куб-лабиринт «Мышеловка».

Согреться и отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, как по современным, так и по старинным рецептам, можно в Княжеской корчме и в Питейной «25 рун».

А тот, кто захочет продлить свое путешествие в средневековье еще на день, сможет остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30, продлится до 18:00.

Цена билета: полный билет для взрослого — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев

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