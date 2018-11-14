На одного сварщика в Киеве «навалили» несколько сотен аварийных заявок

Оболонский район Киева оказался не готов к зиме. Как выяснили журналисты «Фразы», тут попросту нет сварщиков.

Как пишет издание «Мой Киев», в районе на всю Куреневку работает только один сварщик. Сообщается, что данную информацию подтвердили в управляющей компании Оболонского района в нескольких отделах, отвечающих за ремонтные работы и ЖКХ.

ЧП случилось на улице Вышгородская, где во вторник, 13 ноября, днем несколько домов остались без горячей воды из-за аварии в подвале. Выяснилось, что в местном ЖЭК-513 попросту нет сварщика. Теперь, несмотря на мороз и снегопад жители трех домов уже сутки сидят без горячей воды.

Оператор управляющей компании Оболонского района поведала, что на существующие сегодня зарплаты к ним не идут работать. По ее словам, на одного же сварщика на сегодняшний момент повесили более двухсот аварийных заявок.

Издание пишет: «Куда же идут деньги киевлян? Страшно представит, что будет, когда начнут лопаться трубы и исчезать отопление в мороз. Чиновники Оболонского района не готовы к отопительному сезону».

Как писала «Фраза», в Сети появилось шокирующее видео коммунального коллапса в центре Киева.

Сообщалось, что Киев заносит снегом: город оказался на пороге транспортного коллапса.