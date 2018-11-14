Украину наводнили фальшивые купюры. Преступники не гнушаются переправлять их прямо по почте

В Украину большими партиями завозят фальшивую валюту. Как выяснили журналисты «Фразы», такими деньгами не только расплачиваются в магазинах, но выдают «черную» зарплату и платят взятки.

По данным Mhub, в целом поддельные купюры составляют пятую часть теневых средств в стране. При этом подделки сейчас настолько качественные, что даже эксперт не всегда может их отличить. Чаще всего подделывают гривны крупных номиналов — в 200 и 500 грн. На втором месте — доллары, но встречаются и евро, и даже английские фунты.

Как объяснил финансовый эксперт Василий Невмержицкий, нет смысла подделывать купюры малого номинала, так как «инфляция и девальвация сделали свое дело». «Я как-то поинтересовался в одном столичном супермаркете, какой у них средний чек в день. Оказалось 780-800 грн», — рассказал эксперт, подчеркнув таким образом, что в кошельках у людей на сегодняшний день мало мелких купюр.

Он также подчеркнул, что такие купюры сбываются преимущественно там, где крутится большие объемы наличных денег: «Продовольственные рынки, авторынки, при покупке-продаже недвижимости тоже могут сбыть подделку».

По данным журналистов, существуют разные способы ввоза в страну фальшивых денег. Так, крупные поставки зачастую попадают из третьих стран, причем изготавливают их промышленным способом. Иногда небольшие партии фальшивки поступают в Украину и по почте, о чём свидетельствуют открытые дела в Реестре судебных решений, а также некоторые фотографии из соответствующих объявлений.

Есть и те, кто изготовляет фальшивки кустарным способом.

Как утверждают эксперты, в последнее время также стали появляться фейковые обменники, которые открываются буквально на один день, сбывают подделку и исчезают.

Как сообщала «Фраза», 7 июля 2017 года стало известно о том, что Киев наводнили фальшивые доллары. Махинация приобрела такой масштаб, что фальшивые купюры уже открыто продают через Интернет.

В середине того же года Национальный банк Украины обнаружил искусную подделку купюры в 100 долларов. Эту банкноту могут выявить далеко не все терминалы и автоматические детекторы валют.

В конце 2017 года сообщалось, что в Украине орудуют группировки, которые массово распространяют фальшивые доллары и евро. При этом купюры сделаны настолько профессионально, что их не распознают даже банкоматы.

В феврале 2018 года стало известно, что в Киеве появилось множество поддельных купюр номиналом 500 и 200 грн.