Стало известно, как изменятся правила парковки в Киеве

В Киеве изменятся правила парковки автомобилей в городе. Как выяснили журналисты «Фразы», над ними уже работают депутаты горсовета.

Как передает «Информатор», на недавнем заседании комиссии Киевского совета был согласован проект, который должен урегулировать правила парковки в столице.

В частности, одно из изменений заключается в том, что следить за соблюдением правил парковки и оплатой будут специальные инспекторы.

Также предполагается, что в Киеве на специальных площадках будут автоматические въездные и выездные терминалы. Парковки оборудуют табло с информацией о наличии свободных мест.

Депутаты обещают, что автомобили нарушителей на полосе общественного транспорта будут отправлять на штрафплощадки.

Отмечается также, что «стоянка на специальных площадках будет бесплатной, за исключением территорий возле рынков, торговых и развлекательных центров, железнодорожных и автовокзалов.

Кроме этого, горсовет обещает разместить на дорогах столицы камеры видеонаблюдения.

Сообщается, что «город оборудуют парковочными автоматами, шлагбаумами и устройствами для велосипедных парковок».

Теперь новые правила должен утвердить Киевсовет.

Как писала «Фраза», стало известно, где нельзя будет парковаться в Киеве, и какими станут штрафы.

Ранее Михайловскую площадь в Киеве наконец-то освободили от парковки.