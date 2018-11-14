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Как оказалось, от ожирения тоже есть польза

Как оказалось, от ожирения тоже есть польза

Ученые заявили, что ожирение помогает организму бороться с онкологией. Как выяснили журналисты «Фразы», такими данными поделились эксперты из Калифорнийского университета.

Как пишет издание Nature Medicine, рак «провоцирует выделение белков PD-1, которые мешают Т-лимфоцитам атаковать зараженные клетки». По словам исследователей, это можно остановить «с помощью блокаторов ингибиторных сигнальных путей».

Данную иммунотерапию испробовали на мышах и обезьянах, у которых было ожирение.

Было замечено, что их «подавляющий белок выделяется активнее вне зависимости от типа рака». Ученые говорят, что «дисфункция Т-клеток обусловлена действием лептина (пептидного гормона), который регулирует энергетический обмен в организме, а его высокое содержание в крови мышей и людей коррелирует с повышенным выделением белка PD-1».

Ученые говорят, что именно при ожирении выживаемость у подопытных животных была выше «при применение блокаторов сигнальных путей».

Исследователи сделали парадоксальный вывод: «Ожирение может оказаться важным биомаркером для ответа на данный вид иммунотерапии». Они добавили, что лишний вес у людей «снижает действие факторов, подавляющих иммунную систему, и ускоряющих рост опухоли».

Как писала «Фраза», врачи заявили, что детское ожирение провоцирует рак, а также объяснили, почему важно пить рыбий жир.

Тэги: ожирение, здоровье, мир, онкология

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