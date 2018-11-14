В Запорожской области от дыма в пожаре задохнулись дети

В страшном пожаре в селе Большая Знаменка Запорожской области в пожаре от дыма умерли дети. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли три малыша.

По данным ГСЧС огонь вспыхнул вечером вторника, 13 ноября, в частном доме. Площадь пожара составила семьдесят квадратных метров.

Дети отравились дымом и задохнулись, не сумев выйти из дома.

Сообщается, что пожар тушили семь человек и две единицы техники.

Как писала «Фраза», в жутком пожаре под Киевом сгорели крошечные дети.

Ранее в другом селе в огне погибли дети.