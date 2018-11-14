Ужас в Николаеве: на местных жителей все чаще нападают бездомные собаки

Жители Николаева бьют тревогу: в городе участились случаи нападений на людей бездомных собак. Как выяснили журналисты «Фразы», данные у себя в «Фейсбуке» привел директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский.

Он сообщил, что к ним «непрерывно приходят заявления от пострадавших».

По его словам, «только за последние дни бродячими собаками укушены: беременная женщина 30 лет (вторая покусанная беременная за месяц), девочка 15 лет, молодая женщина 33 лет, мальчик 12 лет, девушка 17 лет».

Сообщается, что нападения собак происходят практически ежедневно.

Как писала «Фраза», в Николаеве на патрульных копов напал здоровенный алабай.

Как оказалось, собаки способны различать человеческие слова.