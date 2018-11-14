Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Ужас в Николаеве: на местных жителей все чаще нападают бездомные собаки

Ужас в Николаеве: на местных жителей все чаще нападают бездомные собаки

Жители Николаева бьют тревогу: в городе участились случаи нападений на людей бездомных собак. Как выяснили журналисты «Фразы», данные у себя в «Фейсбуке» привел директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский.

Он сообщил, что к ним «непрерывно приходят заявления от пострадавших».

По его словам, «только за последние дни бродячими собаками укушены: беременная женщина 30 лет (вторая покусанная беременная за месяц), девочка 15 лет, молодая женщина 33 лет, мальчик 12 лет, девушка 17 лет».

Сообщается, что нападения собак происходят практически ежедневно.

Как писала «Фраза», в Николаеве на патрульных копов напал здоровенный алабай.

Как оказалось, собаки способны различать человеческие слова.

Тэги: общество, собака, Николаев, ЧП

Комментарии

Колонка автора
12.11.18 08:46

Смена вектора в «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Статьи

14.11.18 09:14

Геополитический взгляд в 2019 год: Украина и ее соседи

Автор: Максим Михайленко

Главная новость дня

Главные новости за 13 ноября 2018 года

Главные новости за 13 ноября 2018 года
13.11.18 19:00
507
Последние новости
14.11.18 09:12

В Киеве пошел первый снег
14.11.18 09:10

Под Киевом малолетки насмерть забили бомжа
14.11.18 09:02

«Чертово колесо» в столице Индонезии едва не оправдало свое название. В Сети появились жуткие кадры
14.11.18 08:58

Ужас в Николаеве: на местных жителей все чаще нападают бездомные собаки
14.11.18 08:42

В Запорожской области от дыма в пожаре задохнулись дети
14.11.18 08:19

Ночью на складах в Киеве бушевал масштабный пожар
14.11.18 08:00

В России возобновили расследование убийства певца Игоря Талькова
13.11.18 22:04

Свидетели аварии на Шота Руставели «похоронили» Суркиса в кипящей яме
13.11.18 21:36

Медики объяснили, почему важно пить рыбий жир
13.11.18 20:40

Загадочная оптическая иллюзия, случайно созданная канадскими детьми, буквально свела с ума Интернет

Интервью

08.11.18 19:48

Главное о прививках от гриппа. Рассказывает терапевт Ирина Кричинская

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
«Чертово колесо» в столице Индонезии едва не оправдало свое название. В Сети появились жуткие кадры
«Чертово колесо» в столице Индонезии едва не оправдало свое название. В Сети появились жуткие кадры
«Чертово колесо» в столице Индонезии едва не оправдало свое название. В Сети появились жуткие кадры
«Чертово колесо» в столице Индонезии едва не оправдало свое название. В Сети появились жуткие кадры
Ночью на складах в Киеве бушевал масштабный пожар
Ночью на складах в Киеве бушевал масштабный пожар
Загадочная оптическая иллюзия, случайно созданная канадскими детьми, буквально свела с ума Интернет
Загадочная оптическая иллюзия, случайно созданная канадскими детьми, буквально свела с ума Интернет
Видео водителей, не пропустивших «скорую помощь», возмутило киевлян
Видео водителей, не пропустивших «скорую помощь», возмутило киевлян
В NASA показали очень странные облака возле Юпитера
В NASA показали очень странные облака возле Юпитера
На окраине Киева девушка до смерти забила мачеху головой об пол
На окраине Киева девушка до смерти забила мачеху головой об пол
Украинские города продолжают страдать от отсутствия тепла. В дело вмешалась полиция и президент
Украинские города продолжают страдать от отсутствия тепла. В дело вмешалась полиция и президент
За два дня на дорогах Польши и Чехии погибло больше украинцев, чем в зоне проведения ООС
За два дня на дорогах Польши и Чехии погибло больше украинцев, чем в зоне проведения ООС
На стене судостроительного завода в Николаеве появилась душераздирающая инсталляция
На стене судостроительного завода в Николаеве появилась душераздирающая инсталляция
Масштабные пожары в Калифорнии: число жертв растет – на борьбу со стихией бросился лично Трамп
Масштабные пожары в Калифорнии: число жертв растет – на борьбу со стихией бросился лично Трамп
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.