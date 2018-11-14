В России возобновили расследование убийства певца Игоря Талькова. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в Следственном комитете.

Как известно, Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 во время концерта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Следственный комитет сообщает, что ранее потерпевшей по уголовному делу признали мать певца. Сейчас же следствие «удовлетворило ходатайство его вдовы Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, так как мать артиста умерла».

Ожидается, что женщине и ее адвокату представят для ознакомления материалы уголовного дела.

Ранее обвинение в убийстве по неосторожности предъявили концертному директору певца Валерию Шляфману, но он еще в 1990-е уехал в Израиль. Его отказываются выдавать Москве.

Как писала «Фраза», в США «грохнули» легендарного босса ирландской мафии. В свое время он «стучал» ФБР.

Ранее в Бразилии зверски убили и расчленили игрока легендарного футбольного клуба.