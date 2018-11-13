Украинская православная церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии, - заявление Собора УПЦ

Украинская православная церковь не будет участвовать в процессе создания, так называемой, «автокефальной церкви» в Украине и прекращает евхаристическое общение с раскольническим Константинопольским Патриархатом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в заявлении Собора епископов УПЦ, который состоялся во вторник, 13 ноября.

«Украинская Православная Церковь, которая является канонической и признана Поместными Православными Церквами, совершая свое служение Богу и народу Украины, принципиально поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Украинская Православная Церковь присутствует во всех регионах Украины и объединяет как подконтрольные, так и неподконтрольные украинской власти территории, переживая вместе со своим народом все радости и страдания. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой, наделенной всеми правами независимости и самостоятельности, которые сегодня нужны для плодотворного служения Богу и народу Украины», — говорится в заявлении.

Также в нем отмечается: «Украинская Православная Церковь всегда последовательно выступала за исцеление раскола, за восстановление церковного единства, то есть за единую Церковь. Однако, восстановление единства Украинского Православия не должно означать превращение Церкви в элемент политики или пропаганды, поскольку это противоречит природе Церкви. Убеждены, что преодоление церковного разделения должно происходить без вмешательства государственных, политических и других внешних сил. Собор епископов выступает против любых попыток изменить название Украинской Православной Церкви, о чем уже заявляемой первыми лицами государства, и других проявлений дискриминации верующих Украинской Православной Церкви на законодательном уровне. В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская Православная Церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, предусмотренные „Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви“, законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека».

«Собор епископов Украинской Православной Церкви считает, что решение Священного Синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года по украинскому церковному вопросу является недействительными и не имеющими канонической силы. В частности, решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является следствием спекулятивной трактовки церковной истории. А решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола и о признании действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов. История Православной Церкви не знает случаев преодоление раскола путем его простой легализации. Приняв такое антиканоническое решение, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно церковным правилам, сам стал на путь раскола. В связи с этим евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается. Считаем недопустимым незаконное вмешательство Константинопольского Патриархата во внутренние дела другой Поместной Церкви и попытки решать украинский церковный вопрос при участии государственной власти и раскольников, игнорируя голос канонической Украинской Православной Церкви. Зато с огорчением констатируем, что сотни тысяч обращений верующих нашей Церкви до Патриарха Варфоломея с призывом не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии так и остались без внимания», — говорится в заявлении.

Также в заявлении Собора отмечается: «Собор епископов подчеркивает, что процесс предоставления так называемого Томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реальной церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины. При таких условиях присоединение епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным. Украинская Православная Церковь принципиально придерживается канонического подхода к преодолению церковного разделения. В основе этого подхода лежит необходимость покаяния тех, кто возвращается из раскола. Двери Церкви никогда не закрывались перед тем, кто хочет быть в духовном единстве с Христом».

Собор епископов констатирует, что «незаконные действия Константинопольского Патриархата приводят к глубокому церковному кризису как в Украине, так и в мировом Православии. Молимся, чтобы голос многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви был услышан, а совершенные до сих пор Константинопольским Патриархатом действия были исправлены».

Собор епископов призывает Константинопольский Патриархат к диалогу с Украинской Православной Церковью и братскому участию всех Поместных Православных Церквей, с целью соборного решения этой проблемы. Собор епископов просит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия обратиться к Предстоятелям Поместных Православных Церквей по поводу кризисной ситуации, сложившейся в церковной жизни Украины в результате незаконного вмешательства Константинопольского Патриархата. Собор епископов также призывает всех чад Украинской Православной Церкви усилить молитвы, сохранять единство между собой и верность Святой Христовой Церкви и не бояться возможных испытаний.

Как ранее сообщалось, Порошенко не хочет встречаться с епископатом УПЦ на территории Лавры.

Напомним также, что ТСН готовит очередную провокацию против УПЦ.