ТСН готовит очередную провокацию против УПЦ, - священник Геннадий Шкиль

«Канал лживых новын» 1+1 привез в Киево-Печерскую Лавру бабушек, которым уплатили по 200 грн и налили по сто грамм для храбрости. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в своем ФБ написал настоятель Серафимовского храма города Голая Пристань Херсонской области

Геннадий Шкиль.

По его словам, цель привоза бабушек: «Снять сюжет о влиянии „русского мира“...».

«Снова иконы с св. стрстп. Николаем. Что они там наснимали, очевидно, покажут на ТСН. Но вот снимки, которые сняли только что в Лавре, на которых видно и журнашлюх, и персонажей. Ждите „чесни новыны“!», — добавил Шкиль.

Среди комментариев к данному посту можно найти следующие:

Feran Tarek: «Все происходящее — в стиле Порошенко. Изощренная ложь, подкуп, шантаж, грязь и подлость — излюбленные методы этого дельца».

Ян Ковальский: «А так это давно известно что чесних новин в Украине давно нет. 1+1 полностью на ручном управлении в частности Коломойского, а также грантов Сороса».

Сергей Коваль:

Анна Кравчук: «Что требовалось ожидать. Будут лить грязь на Лавру и врать. Уже етот телевизор на помойку выбросить хочеться».

Андрій Стратюк: «Я їх бачив в Лаврі, вони досить брутальні і духовністю нечутно було».

Напомним, сегодня сообщалось, что Порошенко не хочет встречаться с епископатом УПЦ на территории Лавры.