Порошенко не хочет встречаться с епископатом УПЦ на территории Лавры

По инициативе Президента Украины на 13 ноября была запланирована его встреча с епископатом Украинской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», в сегодняшнем Заявлении Собора епископов УПЦ, посвященном данному событию, говорится, что Петр Порошенко отказался от встречи.

«По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на условленную дату епископат Украинской Православной Церкви собрался в Киево-Печерской Лавре. В этот же день было проведено экстренное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, принявший решение созвать Собор епископов Украинской Православной Церкви», — говорится в заявлении.

«Обсудив состояние церковно-государственных отношений, публичные заявления руководителей государства, которые можно расценивать как направленные против Украинской Православной Церкви, приняв во внимание настроения и мысли церковного народа и духовенства, а также исходя из того, что церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории, Собор епископов Украинской Православной Церкви принял решение встретиться с Президентом, но не в „Украинском доме“ (как предполагалось ранее — ред.), а на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом решении Собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался. Учитывая эти обстоятельства, Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с Президентом Украины, но на церковной территории», — также говорится в заявлении Собора УПЦ.

Сайт СПЖ добавляет к сказанному следующую информацию: «Во время заседания внеочередного Собора архиереев Украинской Православной Церкви, Блаженнейшему Онуфрию последовал звонок от Президента Украины Петра Порошенко, в котором он весьма эмоционально сообщил Предстоятелю УПЦ, что ждет епископат Церкви в Украинском доме. Также Президент поинтересовался, по какой причине архиереи не едут к нему на встречу. Блаженнейший Онуфрий сообщил Петру Порошенко, что поскольку вопросы встречи должны были касаться церковной темы, а не государственной, то и встретиться закономерно будет на территории Церкви. В свою очередь, глава УПЦ пригласил Президента встретиться с собравшимися епископами Церкви в Киево-Печерской лавре. Однако Петр Порошенко отклонил такое предложение».

Как ранее сообщалось, православные епископы готовят срочную встречу с Порошенко.

Напомним, что недавно Порошенко встречался с главой УПЦ Онуфрием и умолял его о помощи в автокефальных делах.