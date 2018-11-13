Мужчины или женщины? Ученые выяснили, кто умнее

Ученые выяснили, кто умнее – мужчины или женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», но даже это – не самое главное.

Как пишет журнал PNAS, исследования провели нейрофизиологи из Кембриджского университета в Великобритании.

Они установили, что «мужчины при мышлении склонны к систематизации, а женщины больше склоняются к сочувствию».

Ученые начали с того, что, как оказалось, женщины в четыре раза реже, чем мужчины страдают от аутизма. Исследователи говорят, что все дело в разной работе генов.

Проверяя чувствительность мужского и женского мозга, ученые показывали добровольцам фотографии и просили их назвать четыре эмоции, которые мог бы испытывать их обладатель. Выяснилось, что эмоции чаще угадывали женщины.

Дальнейшие опыты показали, что «мужчины превосходят женщин в умении систематизировать информацию примерно на 1,5 пункта, но при этом уступали им в эмоциональном интеллекте на 2 пункта». Также отмечается, что «уровень аутизма среди мужчин был выше на 0,5 пункта, различия же между аутистами были менее выраженными».

Также исследователи говорят, что «мужское мышление чаще встречается среди людей, которые заняты естественными науками, IT, инженерным делом, а также другими специальностями, где требуется способность к систематизации знаний».

В то же время, как говорят ученые, «среди представителей гуманитарных наук, вне зависимости от их биологического пола, преобладал женский интеллект».

Как писала «Фраза», ученые объяснили, почему вредно есть на ночь глядя, а также назвали «идеальную диету».