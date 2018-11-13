В Киеве парень погиб под колесами поезда. Машинистом был его отец

Страшная трагедия произошла в Оболонском районе Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», тут отец-машинист случайно сбил поездом своего сына-работника.

ЧП случилось на территории ЧАО «Киев - Днепровское МППЖТ».

На предприятии сообщили подробности гибели парня.

Как оказалось, отец вместе с 26-летним сыном (он работал составителем поездов) «осуществляли маневровые работы по перестановке вагонов, в результате которых и произошел несчастный случай».

Отмечается, что парня «буквально разрезало пополам». Как сообщается, «скорее всего, он мог поскользнуться или сорваться с подножки вагона во время движения поезда».

Как писала «Фраза», под Киевом поезд насмерть сбил юношу.

Ранее на Львовщине грузовой поезд оторвал подростку ноги.