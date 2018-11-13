На Днепропетровщине бывший банкир решил поторговать данными сотен тысяч клиентов

Личные данные почти полумиллиона украинцев оказались в свободном доступе в интернете. После того, как ее выставил на продажу бывший банкир из Днепропетровской области. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.

В частности, как сообщается, объявление о продаже базы данных 37-летний житель Днепропетровщины разместил на тематическом форуме в сети Интернет. Ее стоимость он оценил в $10 тыс.

По месту жительства подозреваемого правоохранители провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили компьютерную технику с базами данных персональной информации граждан. Кроме того, полицейские изъяли дополнительные цифровые носители информации, банковские карты и черновые записи, которые использовал злоумышленник в своей противоправной деятельности.

Теперь за распространение конфиденциальной информации ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщала «Фраза», в начале ноября 2018 года в свободном доступе в интернете оказались данные 257 тыс. пользователей Facebook. При этом стоимость одного профайла составила 10 центов.