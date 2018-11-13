Главные новости за 13 ноября 2018 года

Украинские города продолжают страдать от отсутствия тепла. В дело вмешалась полиция и президент. Жители Смелы Черкасской области перекрыли три трассы, требуя подать отопления в дома. В Кривом Роге после переговоров с представителями ПАО «Криворожгаз» была восстановлена работа 4 из 6 котельных.

Эксперт заявил, что к концу года курс доллара снова полезет вверх. К концу года курс доллара, стабилизировавшийся в последнее время в Украине, снова будет расти. Такой прогноз дал аналитик «Альпари» Максим Пархоменко.

На выборы президента Украины выделили больше денег, чем на бесплатные медицинские обследования. Стоимость проведения выборов президента Украины, которые должны состояться в 2019 году, превысит два миллиарда гривен. Соответствующая сумма предусмотрена в проекте Государственного бюджета.

Киев занесет снегом. В Киеве будет резко ухудшаться погода. На смену нынешнему солнцу придет снег.

Масштабные пожары в Калифорнии: число жертв растет – на борьбу со стихией бросился лично Трамп. В США растет число жертв лесных пожаров, начавшихся в минувший четверг на севере Калифорнии. В огне уже погибли не менее 44 человек.

В США умер создатель половины всех известных супергероев. Создатель всемирно известных комиксов, бывший президент Marvel, писатель и продюсер Стэнли Мартин Либер, более известный как Стэн Ли, умер в возрасте 95 лет в США. После того как ему стало плохо, родственники вызвали «скорую помощь», но врачи не смогли помочь.