Эксперт заявил, что к концу года курс доллара снова полезет вверх

К концу года курс доллара, стабилизировавшийся в последнее время в Украине, снова будет расти. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дал аналитик «Альпари» Максим Пархоменко.

Как цитирует эксперта издание «Сегодня», нынешнее укрепление гривны связано с некоторым ослаблением доллара на мировых рынках. Он заявил, что «темпы падения доллара снизятся, а к концу ноября курс может вернуться к 28 гривнам».

По его словам, «общее движение не будет столь продолжительным и уже к концу месяца гривна вернется к отметке выше 28 гривен».

Аналитик добавил, что «за последние сессии доллар активно растет на фоне улучшения экономической ситуации в США, а также улучшения ожиданий относительно дальнейшего увеличения процентной ставки уже в декабре».

Как писала «Фраза», международные эксперты сообщили, как будет падать курс гривны в ближайшие три года.