Медики объяснили, почему важно пить рыбий жир

Рыбий жир очень хорошо влияет на сердце и отлично подходит для профилактики болезней всей сердечнососудистой системы. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли американские медики.

Результаты исследований опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Ученые говорят, что «препараты с использованием ненасыщенных жирных кислот омега-3» укрепляют сердце.

Они провели ряд исследований, давая людям омега-3 и плацебо, после чего выяснили, что у пациентов, страдавших от болезней сердца, но принимавших рыбий жир в виде добавок и капсул, реже случались инфаркты и инсульты.

В ходе другого эксперимента препарат на основе рыбьего жира снизил риск инфаркта сразу на 28%, говорится в отчете.

Врачи подчеркнули, что, таким образом, подобные препараты могут заменить по своим показателям дефицит рыбы в рационе людей.

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