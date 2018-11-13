Стало известно, кто претендует на «голову» Усика в ближайшем будущем

Британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт бросил вызов абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе, украинцу Александру Усику. Как выяснили журналисты «Фразы», сам Усик планов на встречу с Уайтом, как и на бой с российским претендентом Денисом Лебедевым, пока не имеет.

По мнению британца, Усику будет гораздо труднее сражаться в так называемом супертяжелом весе, сообщает Sky Sports. «Супертяжеловесы — большие и сильные ребята, они будут избивать его», — заявил Уайт в комментарии журналистам, добавив, что не стал бы драться так, как его соотечественник Тони Белью, которого Усик победил нокаутом накануне.

При этом Уайт заявил о готовности стать первым соперником украинца в супертяжелом весе. «Усик не повалит меня одним ударом. Я бы месил его весь вечер, сделал бы бой неудобным для него», — заявил британец, призвав Усика «сделать это».

В то же время сам единственный в современном боксе абсолютный чемпион заявил, что впервые услышал о вызове от Уайта от журналистов, которые пришли его встречать в аэропорт «Борисполь» после триумфального возвращения из Манчестера. «Не знал об этом, впервые слышу, что он мне бросил вызов. Ничего не читаю из новостей, потому что меня слишком много стало», — признался украинец.

Как сообщает iSport, он также добавил, что сейчас ему хочется тишины, «спрятаться, посидеть, помолчать, побыть дома с детьми, никуда не выходить, ходить по комнате и улыбаться».

Между тем, промоутер украинца Александр Красюк в интервью «Трибуне» заявил, что он не намерен в ближайшее время защищать титулы в поединке против российского боксера Дениса Лебедева. У 39-летнего россиянина есть статус обязательного претендента на пояс WBA Super, которым владеет Усик, и, по словам промоутера в ассоциации по этому поводу «конечно, будут приставать».

«Но Александр, по многим версиям, суперчемпион. Это дает ему возможность получать не привычные 12 месяцев на обязательную защиту, но 18, иногда и 24 месяца», — объяснил Красюк, подчеркнув, что на сегодняшний день Усику нужно просто отдохнуть и «на месяц забыть о боксе».

Отметим, что Александр Усик заявлял о желании перейти из первого тяжелого, так называемого «крузервейта», в котором выступает сейчас, в тяжелый вес. И к тому моменту, о котором говорит его промоутер, он уже может успеть провести там несколько боев и начать полноценную карьеру, которая никак не будет связана с его нынешними обязательствами.

Как сообщала «Фраза», 10 ноября 2018 года украинский боксер Александр Усик защитилчемпионские пояса по версиям WBA, WBC, IBF и WBO, победив британца Тони Беллью эффектным нокаутом в 8 раунде.

После этого промоутер Усика заявил, что ему необходим бой с непобедимым британским тяжеловесом Энтони Джошуа. Однако промоутер британца Эдди Хирн убежден, что перед этим украинцу следует провести несколько боев в тяжелом весе.