Ученые рассказали, почему сердечникам полезен чай

Ученые рассказали о пользе чая для сердца. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели эксперты университета Западной Австралии.

Как пишет портал Live Science, по словам ученых, всего одна чашка чая в день существенно снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний.

Для своего исследования эксперты взяли анкеты 53 тысяч человек, за которыми наблюдали почти четверть века. Где-то двенадцать тысяч людей имели проблемы с сердцем.

Когда исследователи сравнили питание людей, они обнаружили, что «употребление продуктов, содержащих около 500 милиграммов флавоноидов, защищает от возникновения и развития ишемической болезни сердца, инсульта и заболевания периферических артерий». Это объясняется противовоспалительными свойствами элемента.

Ученые говорят, что достаточная доза содержится в чашке чая. Ее и надо выпивать каждый день, желательно в первой половине дня.

Как писала «Фраза», ученые дали дельный совет, как быстрее похудеть.

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