Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Ученые рассказали, почему сердечникам полезен чай

Ученые рассказали, почему сердечникам полезен чай

Ученые рассказали о пользе чая для сердца. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели эксперты университета Западной Австралии.

Как пишет портал Live Science, по словам ученых, всего одна чашка чая в день существенно снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний.

Для своего исследования эксперты взяли анкеты 53 тысяч человек, за которыми наблюдали почти четверть века. Где-то двенадцать тысяч людей имели проблемы с сердцем.

Когда исследователи сравнили питание людей, они обнаружили, что «употребление продуктов, содержащих около 500 милиграммов флавоноидов, защищает от возникновения и развития ишемической болезни сердца, инсульта и заболевания периферических артерий». Это объясняется противовоспалительными свойствами элемента.

Ученые говорят, что достаточная доза содержится в чашке чая. Ее и надо выпивать каждый день, желательно в первой половине дня.

Как писала «Фраза», ученые дали дельный совет, как быстрее похудеть.

Ранее был найден очень простой способ похудеть.

Тэги: ученые, здоровье, мир, чай

Комментарии

Колонка автора
12.11.18 08:46

Смена вектора в «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Статьи

12.11.18 09:15

Украинская политическая осень-2018: между чёрными дырами и иллюзиями

Автор: Максим Михайленко

Главная новость дня

Запорожский депутат от БПП отметила свое тридцатилетие недешевой вечеринкой в обществе «звезд»

Запорожский депутат от БПП отметила свое тридцатилетие недешевой вечеринкой в обществе «звезд»
13.11.18 08:27
405
Последние новости
13.11.18 12:57

За два дня на дорогах Польши и Чехии погибло больше украинцев, чем в зоне проведения ООС
13.11.18 12:12

Ученые рассказали, почему сердечникам полезен чай
13.11.18 11:32

Стало известно, кто претендует на «голову» Усика в ближайшем будущем
13.11.18 11:02

На стене судостроительного завода в Николаеве появилась душераздирающая инсталляция
13.11.18 10:14

Масштабные пожары в Калифорнии: число жертв растет – на борьбу со стихией бросился лично Трамп
13.11.18 10:12

В США умер создатель половины всех известных супергероев
13.11.18 09:06

На торжественной встрече в «Борисполе» Усик поведал о том, что ему сказал Кличко после боя
13.11.18 08:27

Запорожский депутат от БПП отметила свое тридцатилетие недешевой вечеринкой в обществе «звезд»
13.11.18 07:59

Под Одессой на полях у семейной пары работали 94 раба
12.11.18 21:09

Таджики устроили массовую драку на фестивале плова из-за бесплатного угощения

Интервью

08.11.18 19:48

Главное о прививках от гриппа. Рассказывает терапевт Ирина Кричинская

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
За два дня на дорогах Польши и Чехии погибло больше украинцев, чем в зоне проведения ООС
За два дня на дорогах Польши и Чехии погибло больше украинцев, чем в зоне проведения ООС
За два дня на дорогах Польши и Чехии погибло больше украинцев, чем в зоне проведения ООС
За два дня на дорогах Польши и Чехии погибло больше украинцев, чем в зоне проведения ООС
На стене судостроительного завода в Николаеве появилась душераздирающая инсталляция
На стене судостроительного завода в Николаеве появилась душераздирающая инсталляция
Масштабные пожары в Калифорнии: число жертв растет – на борьбу со стихией бросился лично Трамп
Масштабные пожары в Калифорнии: число жертв растет – на борьбу со стихией бросился лично Трамп
На торжественной встрече в «Борисполе» Усик поведал о том, что ему сказал Кличко после боя
На торжественной встрече в «Борисполе» Усик поведал о том, что ему сказал Кличко после боя
Запорожский депутат от БПП отметила свое тридцатилетие недешевой вечеринкой в обществе «звезд»
Запорожский депутат от БПП отметила свое тридцатилетие недешевой вечеринкой в обществе «звезд»
Под Одессой на полях у семейной пары работали 94 раба
Под Одессой на полях у семейной пары работали 94 раба
Таджики устроили массовую драку на фестивале плова из-за бесплатного угощения
Таджики устроили массовую драку на фестивале плова из-за бесплатного угощения
На побережье популярного средиземноморского курорта сняли сразу два смерча
На побережье популярного средиземноморского курорта сняли сразу два смерча
Жертвами оползня в Бразилии стали десятки людей
Жертвами оползня в Бразилии стали десятки людей
Задремав рядом с женой Трампа, король одной из африканских стран стал «звездой» Интернета
Задремав рядом с женой Трампа, король одной из африканских стран стал «звездой» Интернета
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.