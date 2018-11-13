В США умер создатель половины всех известных супергероев

Создатель всемирно известных комиксов, бывший президент Marvel, писатель и продюсер Стэнли Мартин Либер, более известный как Стэн Ли, умер в возрасте 95 лет в США. Как выяснили журналисты «Фразы», после того как ему стало плохо, родственники вызвали «скорую помощь», но врачи не смогли помочь.

Он умер в больнице в Калифорнии, не дожив до 96-летия чуть более месяца. Как сообщает Lenta.ru, в последние годы Ли страдал от нескольких болезней — у него был приступ пневмонии и проблемы со зрением. В начале 2016 года он пожаловался, что потерял возможность читать и писать.

Кроме того, в феврале текущего года экс-президента Marvel уже госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями. Однако тогда врачам удалось стабилизировать его состояние.

Стэн Ли известен тем, что создал всех наиболее известных персонажей комиксов из вселенной Marvel: Человека-паука, Халка, Людей Икс, Железного человека, Тора, Фантастическую четверку и многих других — всего более ста.

По мнению критиков, он не только возродил индустрию комиксов в 1960-х годах, но и развил ее, введя в свои произведения относительно сложные сюжеты и диалоги, научную фантастику, сатиру и даже элементы философии. Кроме того, фильмы, снятые о созданных им героях до сих пор собирают огромные кассовые сборы.

С 1989 года Ли часто появлялся в адаптациях комиксов Marvel в фильмах и в видеоиграх. Он также сыграл самого себя в известном мультсериале «Симпсоны».

Как сообщала «Фраза», 15 октября 2018 года в США в возрасте 65 лет скончался один из основателей компании Microsoft Пол Аллен.