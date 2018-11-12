Главные новости за 12 ноября 2018 года

Сразу несколько крупных городов Украины остались без отопления. Сегодня, 12 ноября, в городе Смела Черкасской области введено чрезвычайное положение в связи с отсутствием отопления. Аналогичная ситуация сложилась в Кривом Роге. В Смеле из-за невыплаты бывшим поставщиком газа многомиллионных долгов компании «Энергоинвест» без тепла остались не только жилые дома, но также больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

Замерзшие жители Кривого Рога жгут резину и захватили здание «Криворожгаза». Сегодня, 12 ноября, жители Кривого Рога, требуя включить отопление, подожгли шины под зданием управления «Криворожгаза». На опубликованных фотографиях видна группа людей и горящие покрышки. При этом, как утверждается, агрессивно настроенная толпа не дает пожарным потушить резину.

Стало известно, сколько выходных дней ждет украинцев в конце года. В конце декабря у украинцев будет три дополнительных выходных дня. Три выходных дня будут по случаю празднования Рождества по Григорианскому календарю. Речь идет о 23, 24 и 25 декабря. Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник, так что понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим.

У Кличко рассказали, когда снесут Шулявский мост. В Киеве перенесли начало реконструкции Шулявского моста. Также была названа дата сноса путепровода. В частности, как рассказ директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, демонтаж основных конструкций моста начнется в январе 2019 года, цитирует его пресс-служба столичной мэрии.

Камеры зафиксировали, как в Одессе на голову прохожему упал кусок фасада. На одной из улиц Одессы на прохожего упал кусок бетона с высоты второго этажа. Инцидент произошел во время ремонтных работ, которые проводились на фасаде здания. Как видно на видео, когда часть конструкции отвалилась и полетела вниз, по тротуару, не огражденному соответствующей лентой, как раз шел мужчина. В итоге кусок угодил прохожему прямо по голове.

Промоутер Усика мечтает о бое с непобедимым британцем, отправившим «на пенсию» Кличко. Промоутер украинского боксера Александра Усика заявляет, что ему необходим бой с непобедимым британским тяжеловесом Энтони Джошуа. Сам Усик вскоре после своего боя побывал в раздевалке футбольного клуба «Манчестер сити». О необходимости проведения боя с Джошуа промоутер Усика Александр Красюк заявил сразу после боя с британцем Тони Белью. В свою очередь промоутер Джошуа Эдди Хирн убежден, что Усику перед встречей с Джошуа следует провести несколько боев в тяжелом весе.

В Украине ожидается похолодание и мокрый снег. В Украине на грядущей неделе ожидается похолодание и мокрый снег. О погодных условиях на 12-16 ноября по стране рассказали в Гидрометцентре. В сообщении говорится, что в ближайшие дни в Украине будет холодать. Относительно тепло будет лишь на западе страны — до 7-9 градусов, а в Ужгороде будет до 13 тепла.

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали десятки людей: новое видео стихии. В Калифорнии продолжают бушевать масштабные лесные пожары. Жертвами огня в США стали десятки людей. По последним данным, жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали уже более тридцати человек. Также две сотни людей пропали без вести.

Страшная месть: австралийка подкладывала в клубнику иглы. 50-летняя жительница Австралии Ми Ут Тринх подкладывала в клубнику швейные иглы. Ее уже арестовала полиция. По данным местных СМИ, суд города назвал действия женщины «актом саботажа», заявив, что обвиняемую «мотивировали месть и злость». Женщина работала супервайзером на ферме Berry Licious. Ее адвокат заявил, что женщина «не имела отношения к сбору клубники или упаковочным складам».

Задремав рядом с женой Трампа, король одной из африканских стран стал «звездой» Интернета. Король Марокко Мухаммед VI стал объектом многочисленных шуток в Интернете, после того, как появилось его пикантное видео из Парижа. Он уснул рядом с женой Дональда Трампа Меланией. На торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны африканского короля посадили рядом с супругой американского лидера.

Ученым впервые удалось снять, как другая планета вращается вокруг своей звезды: уникальное видео. Ученым удалось впервые снять, как другая планета вращается вокруг своей звезды. Сделали это специалисты из Европейской южной обсерватории. Как говорится в их отчете, планета вращается вокруг звезды беты Живописца. Это вторая по яркости звезда в одноименном созвездии. Звезда находится на расстоянии 64 световых лет от нашей Солнечной системы. Она крупнее нашего Солнца в 1,75 раза, а ее свет в 8,7 раза мощнее.

Биологи назвали одну из главных причин рака. Ученые назвали одну из главных причин возникновения онкологии у человека. Исследования провели молекулярные биологи из Немецкого центра изучения рака в Гейдельберге (Германия). По данным ученых, в трети случаев онкология возникает «из-за поломки клеточного механизма». Они назвали это «хромосомным хаосом», который возникает «из-за дефекта системы починки ДНК».