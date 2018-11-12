У Кличко признали, что в Киеве уже вовсю бушует грипп

В Киеве уже вовсю бушует грипп. Как выяснили журналисты «Фразы», последние данные привел первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, всего за неделю в столице гриппом и ОРВИ в нашем городе заболели 11 828 человек. В КГГА отмечают, что взрослых заболели 3744 человек (рост на 1,7%), а детей сразу 8084 человек (рост на 7,5%).

Чиновник сказал, что пока «интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года».

Сейчас показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве составляет 399,2 – это ниже эпидемического порога на 46,6%.

Всего за неделю уровень заболеваемости вырос на 5,6%.

Сообщается, что за это время в Киеве госпитализировали 157 человек, из которых дети – 150 человек.

Вакцинацию против гриппа прошли уже 14 516 человек, в том числе 3 399 детей.

Как писала «Фраза», киевлян уже вовсю пугают гриппом: больше всего болезнь бьет по детям.