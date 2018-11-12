Промоутер Усика мечтает о бое с непобедимым британцем, отправившим «на пенсию» Кличко

Промоутер украинского боксера Александра Усика заявляет, что ему необходим бой с непобедимым британским тяжеловесом Энтони Джошуа. Как выяснили журналисты «Фразы», сам Усик вскоре после своего боя побывал в раздевалке футбольного клуба «Манчестер сити».

Как сообщает The Independent о необходимости проведения боя с Джошуа промоутер Усика Александр Красюк заявил сразу после боя с британцем Тони Белью.

В свою очередь промоутер Джошуа Эдди Хирн убежден, что Усику перед встречей с Джошуа следует провести несколько боев в тяжелом весе.

Между тем, как сообщает «Новое Время», 11 ноября Александра Усика заметили в раздевалке футбольной команды «Манчестер Сити» после победного дерби с «Манчестер Юнайтед». Боксер фотографировался с игроками и персоналом чемпиона Англии. При этом его сопровождал украинский футболист, полузащитник «Мансити» Александр Зинченко, который не выходил на поле в матче.

Видео, опубликованное на официальном канале команды в YouTube называется «Чемпион встречается с чемпионами».

Энтони Джошуа — английский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. На сегодняшний день он выиграл все 22 боя, причем 21 из них — нокаутом. В апреле 2017 года он победил украинца Владимира Кличко, после чего тот принял решение уйти из бокса.

Как сообщала «Фраза», 10 ноября 2018 года украинский боксер Александр Усик защитилчемпионские пояса по версиям WBA, WBC, IBF и WBO, победив британца Тони Беллью эффектным нокаутом в 8 раунде.