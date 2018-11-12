Ученые заявили, что «косившая» украинцев бактерия начала мутировать

Ученые заявили, что бактерия сальмонеллы, которая «косила», в том числе, и украинцев, начала мутировать и ее уже не берут антибиотики. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают биологи университета Сан-Паулу в Бразилии.

Как пишет издание PLoS One, только в родной стране они нашли десятки штаммов сальмонеллы, которые мутировали — против них были бессильны различные антибиотики.

Ученые уже предупреждают о том, что в Бразилии это может привести к настоящей эпидемии. Угроза страшной заразы может угрожать и всему миру.

Так, они говорят, что «более половины штаммов сальмонеллы стали неуязвимыми для действия одного или даже нескольких классов антибиотиков, расшифровав геномы девяносто разновидностей бактерии».

По словам ученых, «за несколько лет бактерии „воссоздали“ четыре десятка генов, защищающих их от одного конкретного или сразу нескольких антибиотиков». Примечательно, что «часть генов они приобрели самостоятельно, а другие они „взяли“ у других бактерий».

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