Биологи назвали одну из главных причин рака

Ученые назвали одну из главных причин возникновения онкологии у человека. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели молекулярные биологи из Немецкого центра изучения рака в Гейдельберге (Германия).

Как пишет издание Nature Communications, по данным ученых, в трети случаев онкология возникает «из-за поломки клеточного механизма». Они назвали это «хромосомным хаосом», который возникает «из-за дефекта системы починки ДНК».

Немецкие биологи еще несколько лет назад открыли феномен, который, как они говорят, связан с «перерождением клетки – хромосомным хаосом». По их словам, при этом «одна или несколько хромосом внезапно разваливаются на части, которые хаотично повторно соединяются, после чего клетка гибнет или сразу же превращается в родоначальника раковой опухоли».

Как говорится в статье, в ходе своей работы, «сравнивая геномы клеток из их опухолей, немецкие биологи выяснили, что хромосомный хаос часто появлялся у животных, у которых был поврежден ген XRCC4, отвечающий за один из типов починки двойных разрывов в нити ДНК». Как говорят исследователи, «повреждение или отключение этого гена ведет к развитию хромосомного хаоса и возникновению онкологии».

Схожим образом происходит и при появлении мутаций в двух других генах, отвечающих за починку генома – BRCA2 и Lig4. Ученые говорят, что «их повреждение приводит к появлению дополнительных копий гена Myc, который стимулирует размножение стволовых и раковых клеток, что делает возможным или ускоряет развитие болезни».

Биологи отметили, что выявленные формы хромосомного хаоса «позволяют бороться с онкологией, не включая, а отключая другие гены починки ДНК, например, RAD51 и PARP1, ведь блокировка их работы привела к уничтожению примерно 60% раковых и только 10% здоровых клеток всего за двое суток».

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