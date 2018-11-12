Страшная месть: австралийка подкладывала в клубнику иглы

50-летняя жительница Австралии Ми Ут Тринх подкладывала в клубнику швейные иглы. Как выяснили журналисты «Фразы», ее уже арестовала полиция.

По данным местных СМИ, суд города назвал действия женщины «актом саботажа», заявив, что обвиняемую «мотивировали месть и злость».

Женщина работала супервайзером на ферме Berry Licious. Ее адвокат заявил, что женщина «не имела отношения к сбору клубники или упаковочным складам».

Однако иглы нашли в клубнике семи производителей. Иглы также нашли в других фруктах, а сеть супермаркетов Woolworths даже изъяла из продажи швейные иглы по всей Австралии.

Австралийке уже предъявили обвинения в «загрязнении товаров с намерением причинить экономический ущерб». Следствие установило, что «ее ДНК нашли на коробке с клубникой в штате Виктория».

Прокуратура требует для женщины десять лет тюрьмы.

Как писала «Фраза», в США полиция занялась маленькой девочкой, подкладывавшей иглы в сладости на Хеллоуин.

Ранее подросток устроил в Австралии настоящий «продуктовый террор».