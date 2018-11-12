Оказалось, что Усик отправил Белью не только в нокаут, но и на пенсию

После боя с украинцем Александром Усиком британец Тони Белью объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом он одарил комплиментами украинца и пожелал ему успехов в будущем.

«Бесспорно, это конец. Я боксер мирового уровня, но есть разница между мировым и элитным уровнем», — цитирует британского спортсмена ТСН.

Он также подчеркнул, что «все, кто встретится с Усиком, столкнутся с большими проблемами» и лишь лучшие смогут его победить. «Усик — исключительный боксер, он великий чемпион, он фантастический. Мне нет оправданий, он потрясающий боец. Усик — самый выдающийся человек, с которым я делил ринг», — заключил Белью, добавив, что украинец является «великим чемпионом».

Отметим, что всего на профессиональном ринге 35-летний Тони Белью провел 34 поединка. Из них в 30 он одержал победу, трижды проиграл и еще один бой свел к ничьей.

Как сообщала «Фраза», 10 ноября 2018 года украинский боксер Александр Усик защитилчемпионские пояса по версиям WBA, WBC, IBF и WBO, победив британца Тони Беллью эффектным нокаутом в 8 раунде.