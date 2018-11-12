В Украине ожидается похолодание и мокрый снег

В Украине на грядущей неделе ожидается похолодание и мокрый снег. Как выяснили журналисты «Фразы», о погодных условиях на 12-16 ноября по стране рассказали в Гидрометцентре.
В сообщении говорится, что в ближайшие дни в Украине будет холодать.
Относительно тепло будет лишь на западе страны – до 7-9 градусов, а в Ужгороде будет до 13 тепла.
В центре, на востоке и севере Украины будет от минус 2 до 4 тепла. Ожидаются осадки, в том числе мокрый снег. Ночью похолодает до минус 6-8 градусов.
На юге воздух прогреется до 5 тепла.
В Киеве также похолодает. Днем будет от минус 1 до 4 градусов тепла. Возможен мокрый снег и дождь.
Как писала «Фраза», украинцев пугают арктическими морозами. Холода могут побить вековой рекорд.