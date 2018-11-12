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В Украине ожидается похолодание и мокрый снег

В Украине ожидается похолодание и мокрый снег

В Украине на грядущей неделе ожидается похолодание и мокрый снег. Как выяснили журналисты «Фразы», о погодных условиях на 12-16 ноября по стране рассказали в Гидрометцентре.

В сообщении говорится, что в ближайшие дни в Украине будет холодать.

Относительно тепло будет лишь на западе страны – до 7-9 градусов, а в Ужгороде будет до 13 тепла.

В центре, на востоке  и севере Украины будет от минус 2 до 4 тепла. Ожидаются осадки, в том числе мокрый снег. Ночью похолодает до минус 6-8 градусов.

На юге воздух прогреется до 5 тепла.

В Киеве также похолодает. Днем будет от минус 1 до 4 градусов тепла. Возможен мокрый снег и дождь.

Как писала «Фраза», украинцев пугают арктическими морозами. Холода могут побить вековой рекорд.

Тэги: общество, погода, погодные условия, новости Украины

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