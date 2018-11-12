Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Стало известно, сколько выходных дней ждет украинцев в конце года

Стало известно, сколько выходных дней ждет украинцев в конце года

В конце декабря у украинцев будет три дополнительных выходных дня. Как выяснили журналисты «Фразы», три выходных дня будут по случаю празднования Рождества по Григорианскому календарю.

Как сообщает «Украинская правда», речь идет о 23, 24 и 25 декабря.

Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник, так что понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим.

При этом предусматривается, что субботы 22 и 29 декабря будут рабочими.

Всего же в декабре в Украине будет 11 выходных дней.

Отметим, что многие христиане, в том числе 11 из 14 Поместных православных церквей празднуют Рождество по Григорианскому календарю — 25 декабря.

Тэги: праздник, Новый год, Рождество, общество, выходной день, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
12.11.18 08:46

Смена вектора в «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Статьи

12.11.18 09:15

Украинская политическая осень-2018: между чёрными дырами и иллюзиями

Автор: Максим Михайленко

Главная новость дня

Сразу несколько крупных городов Украины остались без отопления

Сразу несколько крупных городов Украины остались без отопления
12.11.18 11:43
1251
Последние новости
12.11.18 15:35

Задремав рядом с женой Трампа, король одной из африканских стран стал «звездой» Интернета
12.11.18 15:31

Замерзшие жители Кривого Рога жгут резину и захватили здание «Криворожгаза»
12.11.18 15:14

Биологи назвали одну из главных причин рака
12.11.18 14:54

Камеры зафиксировали, как в Одессе на голову прохожему упал кусок фасада
12.11.18 14:15

Страшная месть: австралийка подкладывала в клубнику иглы
12.11.18 13:51

Оказалось, что Усик отправил Белью не только в нокаут, но и на пенсию
12.11.18 13:20

Ученым впервые удалось снять, как другая планета вращается вокруг своей звезды: уникальное видео
12.11.18 12:40

В Украине ожидается похолодание и мокрый снег
12.11.18 12:34

Стало известно, сколько выходных дней ждет украинцев в конце года
12.11.18 11:56

Найден очень простой способ похудеть

Интервью

08.11.18 19:48

Главное о прививках от гриппа. Рассказывает терапевт Ирина Кричинская

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Камеры зафиксировали, как в Одессе на голову прохожему упал кусок фасада
Камеры зафиксировали, как в Одессе на голову прохожему упал кусок фасада
Камеры зафиксировали, как в Одессе на голову прохожему упал кусок фасада
Камеры зафиксировали, как в Одессе на голову прохожему упал кусок фасада
Ученым впервые удалось снять, как другая планета вращается вокруг своей звезды: уникальное видео
Ученым впервые удалось снять, как другая планета вращается вокруг своей звезды: уникальное видео
В Николаеве горел баптистский храм
В Николаеве горел баптистский храм
Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали десятки людей: новое видео стихии
Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали десятки людей: новое видео стихии
В Киеве таксист едва не оторвал руку копу, а пьяная женщина устроила драку с полицией
В Киеве таксист едва не оторвал руку копу, а пьяная женщина устроила драку с полицией
Под Шулявским мостом в Киеве снова умер человек
Под Шулявским мостом в Киеве снова умер человек
Трамп не пожал руку Порошенко. А Путину мило улыбался
Трамп не пожал руку Порошенко. А Путину мило улыбался
Полуголая женщина бросилась под колеса кортежа Трампа в Париже
Полуголая женщина бросилась под колеса кортежа Трампа в Париже
Усик победил Беллью нокаутом
Усик победил Беллью нокаутом
Радикалы из С14 разрисовали столичный автовокзал из-за отказа маршрутчиков возить воинов АТО
Радикалы из С14 разрисовали столичный автовокзал из-за отказа маршрутчиков возить воинов АТО
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.