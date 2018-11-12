Стало известно, сколько выходных дней ждет украинцев в конце года

В конце декабря у украинцев будет три дополнительных выходных дня. Как выяснили журналисты «Фразы», три выходных дня будут по случаю празднования Рождества по Григорианскому календарю.

Как сообщает «Украинская правда», речь идет о 23, 24 и 25 декабря.

Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник, так что понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим.

При этом предусматривается, что субботы 22 и 29 декабря будут рабочими.

Всего же в декабре в Украине будет 11 выходных дней.

Отметим, что многие христиане, в том числе 11 из 14 Поместных православных церквей празднуют Рождество по Григорианскому календарю — 25 декабря.