Сразу несколько крупных городов Украины остались без отопления

Сегодня, 12 ноября, в городе Смела Черкасской области введено чрезвычайное положение в связи с отсутствием отопления. Как выяснили журналисты «Фразы», аналогичная ситуация сложилась в Кривом Роге.

Как сообщает kp.ua, в Смеле из-за невыплаты бывшим поставщиком газа многомиллионных долгов компании «Энергоинвест» без тепла остались не только жилые дома, но также больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

В итоге Смеловский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения и закрытии учебных заведений на неопределенный срок. На сегодняшний день в городе регулярно проходят митинги, на которых горожане требуют решить вопрос с отоплением. Кроме того, самые активные жители собираются ехать в Киев, чтоб пикетировать Кабмин и «Нафтогаз».

В то же время, как сообщает «Первый Криворожский», с сегодняшнего дня в школах и детских садах Кривого Рога объявлены вынужденные каникулы в связи с проблемами с отоплением.

По состоянию на 11 ноября без тепла в городе оставались 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2011 домов, а также одна воинская часть, которые отапливаются «Криворожской теплоцентралью». На предприятии утверждают, что готовы начать отопительный сезон, но «Криворожгаз» «блокирует поставки газа».

Кроме того, дополнительные каникулы из-за проблем с отоплением ввели также в двух десятках школ Каменского Днепропетровской области. Как сообщили журналистам «Фразы», в местном горсовете, учебный процесс приостановлен с 12 по 18 ноября для учащихся школ правобережной части города, который школы которых обеспечиваются теплом от АО «Днепровская ТЭЦ».

Как сообщала «Фраза», 5 ноября 2018 года на Оболони в Киеве произошла авария на магистральном трубопроводе теплообеспечения, из-за чего без отопления остались 160 жилых домов, шестнадцать детских садов и десять школ.