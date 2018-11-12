Найден очень простой способ похудеть

Ученые нашли очень простой способ похудеть. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказали исследователи из медицинской школы Гарварда.

Как пишет издание Medicalxpress, похудеть поможет распланированный режим дня, благодаря этому человек сжигает больше калорий даже без занятий спортом и диеты.

Сообщается, что в ходе исследования «группа добровольцев более месяца жила в лаборатории, не получая никакой физической нагрузки». Также в помещении не было окон и часов, и люди не знали, какое сейчас время суток.

Сообщается, что «диетологи каждый день переносили для группы момент отхода ко сну на четыре часа».

В итоге ученые выяснили, что «трата энергии человеческим телом в состоянии покоя зависит от циркадных ритмов».

По их словам, «если биологический и фактический вечер совпадают, организм человека каждый час сжигает больше жира вне зависимости от количества потребляемой пищи и без лишних усилий». Как говорят ученые, «находящийся в состоянии покоя организм сжигает в часы с 17 до 20 вечера на 10% процентов больше калорий, чем утром».

Поэтому, для похудения так важно соблюдать режим дня, что важно для метаболизма: как в активном, так и в пассивном состоянии. Просыпаться и ложиться спать нужно в одно и то же время.

Как писала «Фраза», ученые назвали «идеальную диету».

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