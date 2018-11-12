Ученые объяснили, почему вредно есть на ночь глядя

Ученые рассказали, чем человеку угрожает позднее питание. Как выяснили журналисты «Фразы», это может привести к сердечнососудистым заболеваниям и диабету.

Как пишет издание LiveScience со ссылкой на исследователей Американской кардиологической ассоциации, поздние ужины приводят к нарушению биологических ритмов организма.

Сообщается, что ученые исследовали медицинские карты 12,7 тысяч латиноамериканцев 18-76 лет, сравнив состояние здоровья и время приема ими пищи в последние два дня.

Выяснилось, что люди, которые съедали «треть и более еды после 18-00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление».

Ученые заявили, что поздний ужин на 19% повышает риск развитие преддиабета и на 23% - гипертонии.

Как писала «Фраза», ученые назвали «идеальную диету».

Ранее ученые составили список продуктов, замедляющих старение.