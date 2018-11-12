Главные новости за 10-11 ноября 2018 года

Усик победил Беллью нокаутом. Абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик в субботу, 10 ноября, провел защиту своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, IBF и WBO против британца Тони Беллью. Усик победил нокаутом в 8 раунде. Поначалу Усик заставил понервничать своих болельщиков, несколько раз пропустив мощные удары правой от Беллью. Но по итогу Усик таки доказал свое превосходство, сбив с ног Беллью мощным ударом левой.

Трамп не пожал руку Порошенко. А Путину мило улыбался. На торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны, которая проходит в Париже, произошел забавный инцидент с участием президента Украины Петра Порошенко. Президент США Дональд Трамп не поздоровался со своим украинским коллегой. На распространенном в Сети видео видно, как Трамп приветствует президента Франции Эммануэля Макрона с супругой. Также он поздоровался с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами.

Радикалы из С14 разрисовали столичный автовокзал из-за отказа маршрутчиков возить воинов АТО. Сегодня, 10 ноября, активисты радикальной организации С14 провели акцию на столичном автовокзале на Демеевке. Радикалы утверждают, что здесь грубо нарушается законодательство касаемо права участников боевых действий на льготный проезд. Активисты собрались на территории автовокзала, требуя встречи с директором предприятия. Радикалы утверждают, что перевозчики отказываются бесплатно возить участников АТО.

В «ДНР» и «ЛНР» проходят «выборы глав» псевдореспублик. Результаты уже известны. Сегодня, 11 ноября, на неподконтрольных территориях Донбасса проходят так называемые «выборы глав ЛНР и ДНР», а также «депутатов народных советов республик». По словам главы СБУ Василия Грицака, на этих выборах Денис Пушилин должен «набрать» 55% голосов, а Леонид Пасечник — 63%. Президент Украины Петр Порошенко ранее призвал жителей неподконтрольной части страны бойкотировать референдум, заявив о том, что Россия делает этот шаг только для того, чтобы «выбрать» уже назначенных следующих марионеток.

Под Одессой из маршрутки на ходу выпала женщина. В пятницу, 9 ноября, в Одесской области в селе Нерубайское произошло серьезное ЧП — из маршрутки № 84 Нати — Одесса на ходу выпала женщина. Пострадавшую в состоянии комы госпитализировали. По словам очевидца происшествия, во время маневра у переполненной маршрутки прямо на ходу открылась задняя дверь, из которой и выпала женщина.

Полуголая женщина бросилась под колеса кортежа Трампа в Париже. В Париже обнаженная активистка пыталась остановить кортеж президента США Дональда Трампа. Об этом передает BFMTV в Twitter. Как отмечается, девушка с обнаженной грудью прорвалась сквозь оцепление и бросилась наперерез кортежу президента США. Полиция задержала женщину.

К Земле летит астероид-череп. В NASA говорят, что он уже рядом. К Земле приближается астероид 2015 TB145. Об этом сообщили в NASA. Там заявили, что уже в воскресенье, 11 ноября, астероид очень близко приблизится к нашей планете и будет на расстоянии всего в 38 миллионов километров. Исследователи космоса говорят, что астероид 2015 TB145 – это «мертвая планета» и напоминает своей формой череп. Ученые называют его «кометой смерти».