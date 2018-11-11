В «ДНР» и «ЛНР» проходят «выборы глав» псевдореспублик. Результаты уже известны

Сегодня, 11 ноября, на неподконтрольных территориях Донбасса проходят так называемые «выборы глав ЛНР и ДНР», а также «депутатов народных советов республик». Как выяснили журналисты «Фразы», по словам главы СБУ Василия Грицака, на этих выборах Денис Пушилин должен «набрать» 55% голосов, а Леонид Пасечник — 63%.

Президент Украины Петр Порошенко ранее призвал жителей неподконтрольной части страны бойкотировать референдум, заявив о том, что Россия делает этот шаг только для того, чтобы «выбрать» уже назначенных следующих марионеток, сообщают «Вести».

Реакция Европейского Союза также категорична. Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что «выборы» противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые по Минским соглашениям и нарушают суверенитет и законы Украины.

Руководство ЕС убеждено, что выборы в «республиках» могут проводиться только по украинскому законодательству.

Председатель СНБО Александр Турчинов пригрозил ответственностью причастным к организации и проведению незаконного референдума.

В СБУ и вовсе заявили, что располагают данными о результатах незаконного референдума в ЛНР и ДНР. Как сообщил на брифинге Василий Грицак, по этим «результатам» Денис Пушилин должен «набрать» 55% голосов, а Леонид Пасечник — 63%. При этом явку должны показать 70% избирателей«.

Ранее «Фраза» сообщала, что президент России Владимир Путин пообещал поддержку т.н. «ДНР» и «ЛНР».