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Трамп отказался посетить кладбище американских солдат во Франции из-за дождя

Трамп отказался посетить кладбище американских солдат во Франции из-за дождя

Президент США Дональд Трамп не приехал на кладбище американцев, погибших во время Первой мировой войны. Как выяснили журналисты «Фразы», его вертолет не взлетел из-за дождя в Париже.

Как сообщает Bloomberg, встретившись и пообедав с президентом Эммануэлем Макроном в субботу, 10 ноября, Трамп провел значительную часть дня в резиденции посла США, где он остановился на время мероприятий, посвященных подписанию мирного договора перед завершением Первой мировой войны. Однако от участия в церемонии возложения венка в субботу на американском кладбище и мемориале в 100 километрах от Парижа он отказался.

Это вызвало осуждение критиков в США, которые считают, что президент должен был найти другой способ доехать на кладбище.

В то же время в Компьене, где 100 лет назад было подписано перемирие, которое завершило Первую мировую войну, президент Франции и канцлер Германии приняли участие в исторической церемонии, посвященной французско-немецкому примирению после двух разрушительных мировых войн.

Оба лидера отметили "ценность французско-немецкого примирения на службе Европе и миру". Меркель отметила, что она стала первым послевоенным канцлером Германии, который посетил Компьен с президентом Франции, сообщает «Европейская правда».

Тэги: США, мир, кладбище, Париж, Дональд Трамп, Первая мировая война, курьезы

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