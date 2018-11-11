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В 2018 году украинский кинематограф поставил очередной рекорд

В 2018 году украинский кинематограф поставил очередной рекорд

В течение 2018 года в украинских кинотеатрах выйдет 41 отечественный релиз. Как выяснили журналисты "Фразы", таким образом, восемь лет подряд количество наших фильмов в кинотеатрах продолжает ежегодно расти.

Так, в 2017 году, по подсчётам CutInsight, вышло 34 ленты.

Из 41-го фильма 2018-го года, 32 – игровые полнометражные картины. Также по итогам года выйдет четыре альманаха короткометражных лент, четыре документальных картины и одна анимация.

Украинское кино 2018 года:

1 января. «Свингеры» Андрейс Экис

25 января. «Сказка о деньгах» Олеся Моргунец-Исаенко

8 февраля. «Миф» Леонид Кантер и Иван Ясний

15 февраля. «Стремглав» Марина Степанская

17 февраля. Insiders Project

22 февраля. «Межа» Петер Бебьяк

22 февраля. «Мое детство» Ирина Правило

22 февраля. Альманах «Best UA Shorts»

28 февраля. «Иней» Шарунас Бартас

1 марта. «Сотка» Александр Беляк

7 марта. «Украденная принцесса» Олег Маламуж

22 марта. «Ржака» Дмитрий Томашпольский

22 марта. «Украинские короткометражки. Альманах №1»

29 марта. «Легенда Карпат» Сергей Скобун

12 апреля. Альманах «Украинская Новая Волна: Runaway»

19 апреля. «Пятая терапия» Алиса Павловская

19 апреля. «Январь – март» Юрий Речинский

21 апреля. «Одесский подкидыш» Георгий Делиев

26 апреля. «Предатель» Марк Хаммонд и Валериу Жереги

26 июля. «Брама» Владимир Тихий

16 августа. «Горная женщина: на войне» Бенедикт Эрлингссон

30 августа. «Бобот и энергия вселенной» Максим Ксьонда

6 сентября. «Тайный дневник Симона Петлюры» Олесь Янчук

13 сентября. «Когда падают деревья» Марыся Никитюк

13 сентября. «Город, в котором не ходят деньги» Ганка Третяк

20 сентября. «Герой моего времени» Антонина Ноябрёва

27 сентября. «Лысая гора» Роман Перфильев

27 сентября. «Благородные бродяги» Александр Березань

4 октября. «Безумная свадьба» Влад Дикий

4 октября. «Восемь» Винсент Меттель

11 октября. «Позывной Бандерас» Заза Буадзе

11 октября. «День Победы» Сергей Лозница

18 октября. «Донбасс» Сергей Лозница

25 октября. «Dzidzio первый раз» Михаил Хома и Тарас Дронь

25 октября. «Черный казак» Владислав Чабанюк

8 ноября. «Дикое поле» Ярослав Лодыгин

22 ноября. «Король Данило» Тарас Химич

22 ноября. «2020. Безлюдная страна» Корней Грицюк

13 декабря. «Декабрьская сказка, или Приключения С. Николая» Семен Горов

20 декабря. «Секс и ничего личного» Ольга Ряшина

27 декабря. «Я, ты, он, она» Владимир Зеленский и Дэвид Додсон

Тэги: Украина, общество, кино, культура, кинематограф

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