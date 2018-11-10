Максим Царенко: Взаимоотношения Киева и Еревана получили позитивный импульс во всех сферах

Открытие памятника Тарасу Шевченко в Ереване – стало долгожданным и, без сомнения, знаковым событием, свидетельствующим о намерении Украины и Армении укреплять и развивать взаимоотношения в самых различных сферах – в том числе и в гуманитарной. Об этом заявил в интервью AnalitikaUA.net украинский обозреватель, историк Максим Царенко.

По мнению эксперта, это гармонично дополняет и плавное сближение позиций Украины и Армении в политической плоскости, очевидным свидетельством которого является назначение – после затяжной паузы нового посла Петра Литвина.

Царенко отметил, что назначение нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Армении позволило на надлежащем уровне встретить 100-летие дипломатических отношений наших стран

«Наиболее позитивную динамику демонстрирует экономическая сфера: после нескольких лет падения в прошлом году прирост товарооборота между Украиной и Арменией составил почти 18%, и эта тенденция сохраняется. Таким образом, можно уверенно констатировать, что за последние месяцы взаимоотношения двух наших стран получили позитивный импульс во всех сферах», — подчеркнул Царенко.