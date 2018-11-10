Букмекеры дали расклад перед поединком Усик — Беллью

Сегодня, 10 ноября, поздно вечером в Англии состоится долгожданный боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью. Как выяснили журналисты «Фразы», букмекеры отдают преимущество нашему соотечественнику.

Все ведущие букмекерские конторы оценивают шансы Усика на победу очень высоко — коэффициент на его победу ниже двух. То есть с каждой поставленной гривны на победу Усика (в случае, если ставка сыграет), можно будет выиграть меньше двух гривен.

При этом на победу британца дают коэффициент не меньше пяти.

Ранее «Фраза» сообщала, что 9 ноября исполнилось 5 лет с начала профессиональной карьеры Александра Усика.