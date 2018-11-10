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На Днепропетровщине школьник застрелился из стартового пистолета

На Днепропетровщине школьник застрелился из стартового пистолета

В Днепропетровской области в городе Першотравенск совершил самоубийство16-летний парень. Как выяснили журналисты «Фразы», подросток застрелился из стартового пистолета, который был обнаружен рядом с ним.

По словам правоохранителей, одиннадцатиклассника с простреленной головой обнаружил его отец, который моментально вызвал «скорую», сообщает Dnepr24.

Сотрудники полиции также добавили, что семья является благополучной и не состояла на учете. Все подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года в Киеве мальчик выбросился из окна из-за плохой оценки в школе.

Тэги: общество, самоубийство, Днепр, Днепропетровская область, школьник, криминал

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