На Днепропетровщине школьник застрелился из стартового пистолета

В Днепропетровской области в городе Першотравенск совершил самоубийство16-летний парень. Как выяснили журналисты «Фразы», подросток застрелился из стартового пистолета, который был обнаружен рядом с ним.

По словам правоохранителей, одиннадцатиклассника с простреленной головой обнаружил его отец, который моментально вызвал «скорую», сообщает Dnepr24.

Сотрудники полиции также добавили, что семья является благополучной и не состояла на учете. Все подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года в Киеве мальчик выбросился из окна из-за плохой оценки в школе.