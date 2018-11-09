СБУ провели обыски у лидеров организации «Братья»

Сегодня, 9 ноября, сотрудники СБУ провели обыски в квартирах лидеров ГО «Братья» Александра Сухарского и Александра Негоды. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил лидер организации Александр Сухарский.

«Я уверен, что это происходит из-за нашей критики в сторону СБУ и правительства. Но я не исключаю, что данные обыски были спровоцированы нашим участием в шествии ко Дню освобождения Киева и возложении цветов к памятнику Ватутину», — прокомментировал Сухарский.

Две группы СБУ проводили обыски одновременно в двух квартирах. В одной из них находились жена и ребенок лидера ГО «Братья». К ним не пускали адвоката, и никакой дополнительной информации об основаниях для проведения следственных действий не сообщали.

«Братья» — это некоммерческая общественно-политическая организация, основанная в 2016 году как действенная структура по оказанию помощи гражданам Украины в борьбе за свои Конституционные права, за возвращение к нормам морали и подлинным человеческим ценностям.