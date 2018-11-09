Порошенко принял решение по отставке генпрокурора Луценко

Президент Украины Петр Порошенко рассмотрел заявление Юрия Луценко об отставке с поста генерального прокурора. Как выяснили журналисты «Фразы», на решение гаранта Конституции повлияли результаты голосования в Верховной Раде.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Администрацию президента, Петр Порошенко не принял заявление генпрокурора об отставке. Сообщается, на решение президента повлиял т.н. «вотум доверия», оказанный Юрию Луценко народными депутатами («за» отставку проголосовали всего 38 народных избранников).

Как писала «Фраза», 6 ноября, на заседании Верховной Рады во время отчета перед депутатами о ходе расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подает в отставку.

Ранее сообщалось, что 75 общественных организаций подписали требование об отставке Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова.