Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Сын главного стратега Гитлера рассказал о советском генерале Ватутине

Сын главного стратега Гитлера рассказал о советском генерале Ватутине

Сын гитлеровского фельдмаршала Эриха фон Манштейна Рюдигер, которого называли неформальным лидером немецкого генералитета, дал интервью, в котором пересказал воспоминания своего отца о сражениях в 1942-1943 годах на Восточном фронте. Как выяснили журналисты «Фразы», интервью Рюдигера Манштейна, записанное в доме его отца, вошло в документальный фильм «Ватутин», который выйдет в эфире телеканала «Интер» 10 ноября в 10.30.

Как известно, генерал Манштейн сталкивался с войсками генерала Ватутина. Раз за разом советские войска одерживали победу, а итогом сражений был разгром фашистов под Сталинградом, на Курской дуге и в боях за освобождение Киева.

Фильм «Ватутин» снят к 75-летию освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, решающую роль в форсировании Днепра и освобождении столицы Украины сыграли войска генерала Николая Ватутина.

«Николай Федорович Ватутин — один из величайших полководцев Великой Отечественной войны, получивший звание генерала уже в 37 лет. За стратегический талант генералы вермахта прозвали Ватутина „Гроссмейстером“. На его счету немало великих побед: Ватутин командовал Воронежским, Юго-Западным и 1-м Украинским фронтами, остановил немцев под Сталинградом, освобождал Курск, Харьков, Киев, форсировал Днепр. В последние годы вокруг имени Николая Ватутина появилось много очерняющих мифов и слухов. В Киеве памятник полководцу вандалы обливали краской, оскверняли могилу полководца... Годовщина освобождения Киева — повод еще раз задуматься, что происходило на самом деле в годы войны и какую роль сыграл генерал Ватутин в освобождении от немецко-фашистских захватчиков», — рассказывают на «Интере».

Съемочная группа телеканала разыскала живых свидетелей истории военных лет — ветеранов-фронтовиков, которые помнят, что на самом деле происходило в тех великих битвах. Своими воспоминаниями поделятся минометчик Михаил Звягинцев, участвовавший в форсировании Днепра и освобождении Киева, участник «черной пехоты» Владимир Хильчевский, фронтовая медсестра Людмила Чернова, которая была лично знакома с Ватутиным, радистка Анна Коломейцева, которая находилась в кортеже генерала, когда полководец попал в засаду и был смертельно ранен.

Восстанавливая события тех лет, документалисты «Интера» преодолели тысячи километров не только в Украине, но и в Германии. Съемочная группа посетила зал Нюрнбергского трибунала и летнюю резиденцию Гитлера — Бергхоф, где принималось решение о начале Второй мировой войны. Побывала в Берлине, Нюрнберге, Мюнхене, Вольфсбург, Иккинг, Фрайбурге. Рассказать о событиях на Восточном фронте согласился военный историк Карл-Хайнц Фризер, который имел доступ ко всем секретным документам вермахта. В Вольфсбурге журналисты нашли бывшего немецкого солдата — 98-летнего Карла-Ханс Майера, который участвовал в боях против армии Северо-Западного фронта под командованием Ватутина. А также съемочная группа «Интера» побывала в доме гитлеровского фельдмаршала Эриха фон Манштейна и поговорила с его сыном Рюдигером.

«Это не просто документальный фильм, а журналистское расследование, возможность показать, что происходило на самом деле в тех военных операциях, в которых принимал участие Ватутин, — рассказывает Ян Иванишин, автор сценария проекта „Ватутин“. — Это операция на Северо-Западном фронте, во время которой удалось остановить немецкие войска на месяц и тем самым дать возможность подготовиться к обороне Ленинграда. Сталинградская битва, где была окружена 6-я армия Паулюса. Отличные стратегические способности Ватутин показал в битве на Курской дуге. И, конечно, освобождение Украины — битва за Днепр и Киевская наступательная операция, вокруг которой существует больше всего мифов. Но нам удалось их развенчать. Жизнь Николая Ватутина была короткой. Он прожил всего 43 года и умер, защищая Родину. Украинцы это помнят. И будут помнить всегда. Возможно, даже те, кого в последние годы настроили против великого полководца, посмотрев этот фильм, хотя бы засомневаются или откроют для себя правду. Настоящую правду об освободителе Киева, о которой сегодня почему-то молчат. И, может быть, в следующий раз принесут к памятнику генералу цветы».

Тэги: история, Адольф Гитлер, культура

Комментарии

Колонка автора
09.11.18 08:51

Наши клубы в Европе: Украина начинает отставать от Бельгии

Автор: Андрей Шахов

Статьи

09.11.18 09:23

5-я рота: щит и меч Донецкого аэропорта

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Одиозный депутат от Блока Порошенко попал в серьезное ДТП

Одиозный депутат от Блока Порошенко попал в серьезное ДТП
09.11.18 19:58
310
Последние новости
09.11.18 21:37

В сеть «слили» видео момента столкновения фуры с автомобилем депутата Лещенко
09.11.18 21:01

На дороги Украины зачем-то выпустили жуткое неуправляемое транспортное «существо»
09.11.18 20:27

«Фура для депутата Лещенко»: появилось видео с места ДТП
09.11.18 20:09

СБУ провели обыски у лидеров организации «Братья»
09.11.18 20:02

Порошенко принял решение по отставке генпрокурора Луценко
09.11.18 19:58

Одиозный депутат от Блока Порошенко попал в серьезное ДТП
09.11.18 19:38

Сын главного стратега Гитлера рассказал о советском генерале Ватутине
09.11.18 19:19

Оперный певец Владимир Гришко в 58 лет снова стал папой
09.11.18 19:00

Главные новости за 9 ноября 2018 года
09.11.18 18:19

Легенды рока скоро выступят в Киеве

Интервью

08.11.18 19:48

Главное о прививках от гриппа. Рассказывает терапевт Ирина Кричинская

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
На дороги Украины зачем-то выпустили жуткое неуправляемое транспортное «существо»
На дороги Украины зачем-то выпустили жуткое неуправляемое транспортное «существо»
На дороги Украины зачем-то выпустили жуткое неуправляемое транспортное «существо»
На дороги Украины зачем-то выпустили жуткое неуправляемое транспортное «существо»
«Фура для депутата Лещенко»: появилось видео с места ДТП
«Фура для депутата Лещенко»: появилось видео с места ДТП
Одиозный депутат от Блока Порошенко попал в серьезное ДТП
Одиозный депутат от Блока Порошенко попал в серьезное ДТП
Сегодня исполняется 5 лет с начала профессиональной карьеры Александра Усика
Сегодня исполняется 5 лет с начала профессиональной карьеры Александра Усика
Террор в Австралии: отморозок устроил взрыв и порезал прохожих
Террор в Австралии: отморозок устроил взрыв и порезал прохожих
Три взрыва прогремело на Андреевском спуске в Киеве
Три взрыва прогремело на Андреевском спуске в Киеве
В школе под Киевом подросток распылил перцовый газ. 9 человек забрала «скорая»
В школе под Киевом подросток распылил перцовый газ. 9 человек забрала «скорая»
В Киеве у очередной маршрутки на ходу отвалилась дверь
В Киеве у очередной маршрутки на ходу отвалилась дверь
Литовцы открыли первую в мире янтарную баню – стоит это удовольствие сущие копейки
Литовцы открыли первую в мире янтарную баню – стоит это удовольствие сущие копейки
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар – сообщается о первых жертвах
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар – сообщается о первых жертвах
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.