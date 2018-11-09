Сын главного стратега Гитлера рассказал о советском генерале Ватутине

Сын гитлеровского фельдмаршала Эриха фон Манштейна Рюдигер, которого называли неформальным лидером немецкого генералитета, дал интервью, в котором пересказал воспоминания своего отца о сражениях в 1942-1943 годах на Восточном фронте. Как выяснили журналисты «Фразы», интервью Рюдигера Манштейна, записанное в доме его отца, вошло в документальный фильм «Ватутин», который выйдет в эфире телеканала «Интер» 10 ноября в 10.30.

Как известно, генерал Манштейн сталкивался с войсками генерала Ватутина. Раз за разом советские войска одерживали победу, а итогом сражений был разгром фашистов под Сталинградом, на Курской дуге и в боях за освобождение Киева.

Фильм «Ватутин» снят к 75-летию освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, решающую роль в форсировании Днепра и освобождении столицы Украины сыграли войска генерала Николая Ватутина.

«Николай Федорович Ватутин — один из величайших полководцев Великой Отечественной войны, получивший звание генерала уже в 37 лет. За стратегический талант генералы вермахта прозвали Ватутина „Гроссмейстером“. На его счету немало великих побед: Ватутин командовал Воронежским, Юго-Западным и 1-м Украинским фронтами, остановил немцев под Сталинградом, освобождал Курск, Харьков, Киев, форсировал Днепр. В последние годы вокруг имени Николая Ватутина появилось много очерняющих мифов и слухов. В Киеве памятник полководцу вандалы обливали краской, оскверняли могилу полководца... Годовщина освобождения Киева — повод еще раз задуматься, что происходило на самом деле в годы войны и какую роль сыграл генерал Ватутин в освобождении от немецко-фашистских захватчиков», — рассказывают на «Интере».

Съемочная группа телеканала разыскала живых свидетелей истории военных лет — ветеранов-фронтовиков, которые помнят, что на самом деле происходило в тех великих битвах. Своими воспоминаниями поделятся минометчик Михаил Звягинцев, участвовавший в форсировании Днепра и освобождении Киева, участник «черной пехоты» Владимир Хильчевский, фронтовая медсестра Людмила Чернова, которая была лично знакома с Ватутиным, радистка Анна Коломейцева, которая находилась в кортеже генерала, когда полководец попал в засаду и был смертельно ранен.

Восстанавливая события тех лет, документалисты «Интера» преодолели тысячи километров не только в Украине, но и в Германии. Съемочная группа посетила зал Нюрнбергского трибунала и летнюю резиденцию Гитлера — Бергхоф, где принималось решение о начале Второй мировой войны. Побывала в Берлине, Нюрнберге, Мюнхене, Вольфсбург, Иккинг, Фрайбурге. Рассказать о событиях на Восточном фронте согласился военный историк Карл-Хайнц Фризер, который имел доступ ко всем секретным документам вермахта. В Вольфсбурге журналисты нашли бывшего немецкого солдата — 98-летнего Карла-Ханс Майера, который участвовал в боях против армии Северо-Западного фронта под командованием Ватутина. А также съемочная группа «Интера» побывала в доме гитлеровского фельдмаршала Эриха фон Манштейна и поговорила с его сыном Рюдигером.

«Это не просто документальный фильм, а журналистское расследование, возможность показать, что происходило на самом деле в тех военных операциях, в которых принимал участие Ватутин, — рассказывает Ян Иванишин, автор сценария проекта „Ватутин“. — Это операция на Северо-Западном фронте, во время которой удалось остановить немецкие войска на месяц и тем самым дать возможность подготовиться к обороне Ленинграда. Сталинградская битва, где была окружена 6-я армия Паулюса. Отличные стратегические способности Ватутин показал в битве на Курской дуге. И, конечно, освобождение Украины — битва за Днепр и Киевская наступательная операция, вокруг которой существует больше всего мифов. Но нам удалось их развенчать. Жизнь Николая Ватутина была короткой. Он прожил всего 43 года и умер, защищая Родину. Украинцы это помнят. И будут помнить всегда. Возможно, даже те, кого в последние годы настроили против великого полководца, посмотрев этот фильм, хотя бы засомневаются или откроют для себя правду. Настоящую правду об освободителе Киева, о которой сегодня почему-то молчат. И, может быть, в следующий раз принесут к памятнику генералу цветы».