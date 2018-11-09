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Оперный певец Владимир Гришко в 58 лет снова стал папой

Оперный певец Владимир Гришко в 58 лет снова стал папой

9 ноября артист Владимир Гришко дает концерт, приуроченный 35-летию творческой деятельности. Как выяснили журналисты «Фразы», так совпало, что к юбилею творческой деятельности у него родился сын.

Владимир Гришко — единственный украинский оперный певец, который 44 раза исполнял главные партии в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. В его послужном списке — дуэты с Лучано Паваротти, Андреа Бочелли и Монсеррат Кабалье.

«Так совпало в моей жизни, что к юбилею творческой деятельности у меня родился сын. Я настолько тронут этим событием! Мы давно молили об этом Бога. И вот у меня родился сынок, маленький маэстро. Я очень счастлив!», — рассказал Владимир Гришко в прямом эфире программы «Утро с Интером с 7.00 до 10.30».

Концерт к творческому юбилею Гришко даст в Киеве и посвятит его творчеству Муслима Магомаева. «Это будет неординарное событие: 2 отделения, 25 песен Муслима Магомаева с прекрасным симфоническим оркестром, — рассказывает Владимир. — Концерт посвящен великому, легендарному мэтру, который очень любил Киев. Когда Магомаев приезжал сюда, он говорил: «Я здесь особенно готовлюсь к концертам, потому что в Украине даже петухи поют в тональности».

Билеты на концерт «Ты моя мелодия» раскупили задолго до премьеры. Гришко шутит, что ему теперь придется просить дирекцию оперного театра открыть оркестровую яму, чтобы на выступление могли попасть его родственники и все желающие.

А еще Владимир Гришко — постоянный участник благотворительного аукциона «Интер — детям». В студии «Утра с Интером» он передал на аукцион новый лот — футболку с автографом: «Это футболка с моей фотографией. Заверяю вас, кто приобретет этот лот, будет петь, как маэстро Гришко», - сказал он. Сувенир от народного артиста Украины уже можно купить на сайте deti.inter.ua.

Тэги: музыка, культура

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