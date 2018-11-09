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Главные новости за 9 ноября 2018 года

Главные новости за 9 ноября 2018 года

Православные епископы готовят срочную встречу с Порошенко. Представители Украинской православной церкви готовят встречу с президентом Петром Порошенко. Она должна состояться в Лавре 13 ноября в 14-00.

В школе под Киевом подросток распылил перцовый газ. Девять человек забрала «скорая». В городе Тараща (Киевская область) 15-летний подросток в школе распылил перцовый газ. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В Украине решили отменить левый поворот на скоростных трассах. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает оборудовать скоростные трассы в Украине  разноуровневыми развязками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Скончался один из самых известных актеров советского «Ералаша» – в последние годы он работал слесарем. В Москве скончался актер Николай Румянцев, прославившийся еще в советское время ролями в юмористическом журнале «Ералаш». Ему было всего 54 года.

Террор в Австралии: отморозок устроил взрыв и порезал прохожих. Акт террора произошел в австралийском Мельбурне. Тут мужчина протаранил пикапом витрину магазина, после чего взорвал газовый баллон в автомобиле, подпалив его. Устроив взрыв, он бросился на людей с ножом.

Калифорнию охватил гигантский лесной пожар – сообщается о первых жертвах. В Калифорнии вспыхнул гигантский лесной пожар. Огонь начал стремительно распространяться с севера американского штата.

Тэги: Петр Порошенко, общество, мир, церковь, Онуфрий

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