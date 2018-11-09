После экспериментов с азотом у шотландских исследователей получилось нечто уникальное

После хитрых экспериментов с азотом ученые из Эдинбургского университета в Шотландии получили удивительный результат. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователям удалось превратить его при сжатии в твердый кристаллический материал.

Как пишет издание Nature Communications, полученный материал «имеет уникальные свойства и сверхсложную структуру».

По словам ученых, таким образом они доказали, что «относительно простые химические элементы могут формировать сложные структуры».

Опыты с азотом проходили в ускорителе частиц ESRF во французском Гренобле.

Издание пишет, что, «просвечивая азот во время сжатия, ученые выявили, что его молекулы становятся частью кристалла йота-азота». Как сообщается, «стройблок твердого азота состоял из 48 молекул азота, которые были организованы в пространстве в виде сложного набора линий и особых кольцеобразных узоров».

Исследователи заявили, что «ни одно другое простое вещество, чьи молекулы состоят из двух атомов, не имеет столь больших и массовых кристаллов».

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