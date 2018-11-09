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В Украине решили отменить левый поворот на скоростных трассах

В Украине решили отменить левый поворот на скоростных трассах

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает оборудовать скоростные трассы в Украине  разноуровневыми развязками. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что в новых изменениях в ДСН относительно автомобильных дорог общего пользования планируют ограничить обустройство левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения и предусмотреть в этих местах обязательное проектирование разноуровневых развязок.

В ведомстве констатируют внимание на том, что около трети аварий на трассах происходит во время выполнения левого поворота через встречный поток. А одна из причин таких аварий - размещение при строительстве дорог левых поворотов без учета параметров плотности движения.

Левые повороты планируют размещать только на участках дорог с интенсивностью движения до 20 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине придумали, как бороться с нарушением скоростного режима в населенных пунктах.

Тэги: автомобиль, Украина, общество, трасса, ПДД

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