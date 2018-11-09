Премьер-министр Великобритании попала в ДТП. Есть раненые

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по пути на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном попала в аварию. Как выяснили журналисты «Фразы», правоохранители называют произошедшее несчастным случаем.

Вместе с Мэй в автомобиле находился премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель. Ни Мэй, ни Мишель не пострадали, но двое сопровождающих ранены, сообщает «Обозреватель».

Отмечается, что авария произошла по вине мотоциклиста, которому пришлось сделать экстренный маневр.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2010 года на трассе Надьканижа — Будапешт произошла авария, виновником которой стал на то время премьер-министр Хорватии Радимир Чачич. Его автомобиль врезался в «Шкоду». Один пассажир и находившаяся за рулем «Шкоды» венгерка Каталин Липтак выжили, однако от полученных травм скончалась ее 81-летняя мать и 60-летний муж.

29 июня 2012 года суд в Венгрии приговорил Чачича к 22 месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в три года.

Однако в конце ноября суд Венгрии изменил приговор хорватскому вице-премьеру Радимиру Чачичу, заменив условный тюремный срок в 22 месяца реальным.