Японские ученые сделали грандиозный прорыв в лечении страшной болезни

Японские ученые удивили весь мир медицины. Как выяснили журналисты «Фразы», они впервые в истории провели операцию по трансплантации индуцированных стволовых клеток для лечения болезни Паркинсона.

Местные СМИ цитируют врачей, которые заявили: «Мы провели первую операцию по трансплантации». По их словам, «послеоперационный процесс считаем благоприятным».

Как сообщается, уникальная операция прошла еще в октябре.

Пациентов стал мужчина в возрасте за пятьдесят лет. Ученые говорят, что пациенту в мозг были пересажены нервные клетки, которые получили из индуцированных стволовых клеток.

Сообщается, что «за три часа операции в левой части лобовой кости пациента было проделано отверстие, через которое в мозг были введены около 2,4 миллиона стволовых клеток».

Как писала «Фраза», медики совершили существенный прорыв в борьбе с тяжелыми формами онкологии.

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