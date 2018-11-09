На Днепропетровщине в срочном порядке закрываются школы

В Днепропетровской области в Каменском ввели внеплановые каникулы в двух десятках школ. Как выяснили журналисты «Фразы», связано это с отсутствием отопления.

В пресс-службе департамента по гуманитарным вопросам Каменского горсовета уточнили, что каникулы вводят с 12 по 18 ноября для учащихся школ правобережной части города.

И касается это тех школ, которые обеспечиваются теплом от АО «Днепровская ТЭЦ», а именно: №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 26, 31, 32, 35 и техническом лицее.

При этом уточняется, что в случае, если ТЭЦ запустят, каникулы будут отменены.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 9 ноября, в городе Тараща (Киевская область) 15-летний подросток в школе распылил перцовый газ, в результате чего 9 человек были госпитализированы.