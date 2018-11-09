Православные епископы готовят срочную встречу с Порошенко

Представители Украинской православной церкви готовят встречу с президентом Петром Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», она должна состояться в Лавре 13 ноября в 14-00.

Как передает «Украинская правда» со ссылкой на епископа УПЦ Александра Драбинко, с главой государства встретятся все православные епископы. Встреча планируется в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

В заявлении говорится, что «участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным».

Ожидается, что на встрече будет митрополит Онуфрий.

Как писала «Фраза», Петр Порошенко встречался с главой УПЦ Онуфрием и умолял его о помощи в автокефальных делах.

Ранее митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр».